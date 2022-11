Weltfußballer Robert Lewandowski ist erstmals seit seinem Wechsel vom FC Bayern München zum FC Barcelona vom Platz geflogen. Der polnische Ausnahmestürmer sah am Dienstagabend im Spiel der Primera División bei CA Osasuna in Pamplona die Gelb-Rote Karte. Dennoch reichte es für die Katalanen auch in Unterzahl zu einem 2:1-Erfolg, durch den sie an der Tabellenspitze blieben. Zudem sah der fluchende Gerard Piqué die Rote Karte – obwohl er gar nicht spielte.