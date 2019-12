Kein Sieger im Clásico, kein neuer Tabellenführer: Der FC Barcelona und Real Madrid haben sich im Duell der spanischen Erzrivalen 0:0 getrennt. Damit verändert sich die Konstellation in der Liga nicht, Barca bleibt dank der besseren Tordifferenz Tabellenführer vor den punktgleichen Madrilenen (36 Punkte). Das bis dato letzte 0:0 in einem Clásico in der spanischen Liga hatte es am 23. November 2002 gegeben.

Das Spiel sollte eigentlich bereits am 26. Oktober stattfinden. Nach politischen und sozialen Unruhen in Katalonien wegen der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer war die Partie in Barcelona aber verschoben worden.

Gleich in den ersten Minuten fiel Weltfußballer Lionel Messi mit öffnenden Flugbällen und gefährlichen Pässen in die Spitze auf. Die erste Chance allerdings hatte Real: Karim Benzema schloss aus 16 Metern ab, Barca-Torwart Marc-André ter Stegen hielt den Ball aber fest (12.). Auch die zweite gefährliche Möglichkeit gehörte den Gästen. Nach einem Eckstoß kam Casemiro zum Kopfball, Innenverteidiger Gerard Piqué musste auf der Linie klären (19.).

Messi scheitert an Ramos und sich selbst

In der ersten halben Stunde kontrollierte Madrid die Partie. Erst danach befreite Barcelona sich häufiger aus dem hohen Pressing der Gäste und fand offensiv besser ins Spiel. Serio Ramos musste einen Schuss von Messi auf der Linie stoppen (31.). Wenige Minuten vor der Pause hob Messi den Ball in den Strafraum, dort lief Jordi Alba heran, schob aber unbedrängt rechts am Tor vorbei (41.).

Kurios mutete eine Gelegenheit eine Viertelstunde nach der Pause an: Antoine Griezmann passte im Strafraum auf Messi, doch der Weltfußballer trat am Ball vorbei (61.). Rund zehn Minuten später jubelte Gareth Bale nach seinem vermeintlichen Führungstreffer für Real. Doch das Tor zählte nicht, Vorlagengeber Ferland Mendy hatte zuvor im Abseits gestanden (73.). Auch in der Schlussphase fielen keine Tore mehr.

Außerhalb des Stadions demonstrierten tausende Anhänger der katalanischen Separatistenbewegung anlässlich des Clásicos erneut für die Unabhängigkeit der Region. Nach Schätzung der Polizei versammelten sich mindestens 5000 Menschen auf dem Platz Pius XII., der nur 600 Meter vom Barcelona-Stadion Camp Nou entfernt liegt. Die Polizei meldete zunächst keine nennenswerten Zwischenfälle. Wegen der Proteste hatten beide Teams aber erstmals vor einem Clásico im selben Hotel Unterkunft bezogen.

FC Barcelona - Real Madrid 0:0 (0:0)

Barcelona: ter Stegen - Semedo (55. Vidal), Piqué, Lenglet, Alba - Roberto, Rakitic, de Jong - Messi, Suárez, Griezmann (83. Fati)

Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro, Valverde (80. Modric), Kroos, Isco (80. Rodrygo) - Bale, Benzema

Schiedsrichter: Hernández

Gelbe Karten: Rakitic, Suárez, Lenglet / Casemiro, Bale, Isco, Ramos, Carvajal