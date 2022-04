Am Donnerstag hatten rund 30.000 deutsche Fans im Camp Nou die Eintracht angefeuert, obwohl der FC Barcelona nach eigenen Angaben nur 5000 Tickets an Deutsche verkauft hatte. Die anderen Eintrittskarten unter den insgesamt 79.468 Zuschauern müssten aus Wiederverkäufen oder von Reisebüros stammen, schrieben spanische Medien. Sie sprachen von einer »Invasion« deutscher Fans.

»Es ist empörend und beschämend«

Laporta hatte sich zuvor bei der Mannschaft und den Barça-Fans entschuldigt. »Ich schäme und entschuldige mich. Das wird nie wieder passieren. Wir haben Informationen darüber, was passiert ist. Es ist empörend und beschämend. Wir werden handeln und das erklären«, zitierten ihn spanische Medien.

Später erklärte Laporta beim katalanischen TV-Sender TV3, eine Analyse hätte ergeben, dass 37.746 Tickets an Dauerkarteninhaber, 34.440 an die Öffentlichkeit und nur 5000 an Eintracht-Fans verkauft worden seien. Er wolle nun überprüfen, wieso deutlich mehr Tickets an Frankfurter gingen als geplant. Die Personalisierung der Tickets treffe zwar alle Fans, »aber wir wollen nicht, dass so etwas in diesem Stadion noch einmal passiert«.