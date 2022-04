Der FC Barcelona hat vier Tage nach dem überraschenden Europa-League-Aus gegen Eintracht Frankfurt auch in der spanischen La Liga eine schmerzliche Heimniederlage kassiert. Gegen den FC Cádiz verlor der Tabellenzweite am Montag 0:1 (0:0). Lucas Pérez überwand Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der 48. Minute mit einem Abstauber. Durch den Sieg verließen die Gäste die Abstiegsränge.