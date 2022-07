Für Laporta soll der Lewandowski-Transfer nur ein Teil eines 200-Millionen-Euro-Pakets sein. Neben dem 33-Jährigen stehen mit Bernardo Silva von Manchester City und Raphinha von Leeds United zwei Spieler aus der englischen Premier League auf der Einkaufsliste. Auch einen neuen Vertrag für den Ex-Dortmunder Ousmane Dembele schloss er nicht aus. Der Franzose ist seit Freitag offiziell vereinslos.

Ex-Schalker Itakura vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Abwehrspieler Kō Itakura steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga. Wie die TV-Sender Sky und Sport1 am späten Freitagabend auf ihren Online-Portalen berichteten, absolvierte der 25-jährige Japaner einen Medizincheck bei Borussia Mönchengladbach. Der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison vom englischen Meister Manchester City an Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ausgeliehen war, soll sich mit den Gladbachern einig sein und bereits in der kommenden Woche mit ins Trainingslager an den Tegernsee fahren.