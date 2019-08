GERÜCHTE

Werden die Bayern doch noch mal aktiv?

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München wird offenbar doch noch einmal auf dem Transfermarkt tätig und steht wohl vor einer Verpflichtung des spanischen U21-Europameisters Marc Roca. Das berichtet die französische Sporttageszeitung "L'Equipe".

Demnach soll der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler für eine festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro von Espanyol Barcelona an die Säbener Straße wechseln, wo er einen Fünfjahresvertrag erhalten soll. Roca steht bei den Katalanen noch bis 2022 unter Vertrag.

Mustafi hat wohl keine Zukunft in London mehr

Für Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi gibt es beim FC Arsenal keine Perspektive mehr. Trainer Unai Emery forderte den deutschen Fußball-Nationalspieler sowie den Ägypter Mohamed Elneny auf, sich vor dem Ende des europäischen Transferfensters am 2. September eine "andere Herausforderung" zu suchen. Beide würden ansonsten bei Arsenal nicht über Nebenrollen hinauskommen, wurde der Coach in englischen Medien zitiert.

Das bedeutet für Mustafi, der 2016 für 41 Millionen Euro aus Valencia zum FC Arsenal gewechselt war, dass ihm nur noch gut eine Woche Zeit bleibt, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Interesse an dem 20-maligen Auswahlspieler hatte der AS Monaco, ein Transfer kam aber nicht zustande.

BESCHLOSSENE SACHE

Mexiko-Star Lozano geht nach Neapel

Der italienische Fußball-Spitzenklub SSC Neapel hat es den mexikanischen WM-Star und Deutschland-Schreck Hirving "Chucky" Lozano verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt von der PSV Eindhoven nach Neapel, wo er einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Das bestätigte Neapels Klubchef Aurelio De Laurentiis.

Die Ablösesumme soll 42 Millionen Euro betragen, 4,5 Millionen Euro soll der antrittsschnelle Lateinamerikaner beim neapolitanischen Klub pro Jahr kassieren. Im WM-Vorrundenspiel 2018 in Moskau hatte Lozano mit seinem Treffer den 1:0-Überraschungserfolg von El Tri gegen WM-Titelverteidiger Deutschland perfekt gemacht.

Köln verleiht Özcan

Bundesligist 1. FC Köln hat Mittelfeldspieler Salih Özcan bis zum Saisonende an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Zuvor war der Vertrag mit dem 21-Jährigen beim FC bis 2021 verlängert worden.Der gebürtige Kölner Özcan trägt seit 2007 das FC-Trikot und durchlief alle Nachwuchsteams des Bundesligaaufsteigers. Sein Debüt im Oberhaus gab der deutsche U21-Nationalspieler im September 2016. Seitdem lief der Mittelfeldspieler insgesamt 62-mal für die FC-Profis in der Bundesliga (36), der 2. Liga (15) sowie im DFB-Pokal (6) und in der Europa League (5) auf.