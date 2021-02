Klub-Weltmeister FC Bayern Endlich wieder Bielefeld

Jetzt auch noch Klub-Weltmeister, der sechste Titel in einer Saison: Das ist ein Rekord für den FC Bayern. Doch am Ende des Turniers in Katar mit Aufregern und schlechten Nachrichten wirkt das Team eher müde als euphorisch.

Von Florian Kinast , München