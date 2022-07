Der Spielentscheider: Robert Lewandowski ging, Sadio Mané kam, genau so Matthijs de Ligt: Wurde zuletzt über den FC Bayern München gesprochen, so waren es die Namen der Stars, die im Mittelpunkt standen. Nun rollt der Ball wieder, es geht wieder um das Spiel selbst. Und das spielte an diesem Supercup-Abend gegen RB Leipzig niemand so schön wie Jamal Musiala: Die Führung erzielt, das 2:0 eingeleitet, das 3:0 vorbereitet. »Ich glaube immer dann, wenn der FC Bayern die besten Elf auf dem Platz haben muss, wird er einer derjenigen sein, der mit dabei ist«, adelte Ralf Rangnick den 19-Jährigen im TV. »Unfassbar gut«, »schon Weltklasse«, nannte ihn sein Trainer Julian Nagelsmann am Sat1-Mikrofon und lobte Musialas Aufdrehbewegungen – die Fähigkeit des Youngsters, schon bei der Ballannahme freie Räume zu finden, in die er sich für den nächsten kreativen Pass oder die nächste Tempoverschärfung hin zum gegnerischen Tor davonstehlen kann. Konserviert Musiala diese Form, muss keiner der eingekauften Stars dem neuen FC Bayern ein Gesicht geben. Dann macht er das einfach selbst.