FC Bayern Versehrt und unzufrieden

Lucas Hernández hatte ein paar Minuten vorher das Stadion auf Krücken verlassen, Hasan Salihamidzic sprach gerade über die mäßige Leistung des FC Bayern bei Olympiakos Piräus (3:2), da kam unmittelbar vor dem Sportdirektor ein griechischer Krankenwagen zum Halten. Der Beifahrer stieg aus, er schien auf der Suche nach weiteren Patienten zu sein. Eine makabre, aber auch passende Randnotiz zum FC Bayern in diesen Tagen.

Schlechte Diagnosen der sportlichen Leitung überschneiden sich bei den Münchnern mit medizinischen Notfällen.

Eigentlich läuft es prima in der Champions League. Nach dem 3:2-Sieg bei Olympiakos Piräus meinte Trainer Niko Kovac mit einem gewissen Stolz in der Stimme, dass man ja "fast mit einem Bein im Achtelfinale" stehe. Angesichts von fünf Punkten Vorsprung bei noch drei ausstehenden Vorrunden-Spielen ist es womöglich sogar schon ein ganzes.

Weil aber der griechische Rekordmeister kurz vor Schluss beinahe noch das 3:3 erzielte, weil die Bayern nunmehr chronisch mittelmäßig spielen sowie Souveränität und Killer-Instinkt vermissen lassen, fiel die Selbstkritik diesmal deutlicher aus als etwa nach dem 2:2 beim FC Augsburg am Wochenende. Sportdirektor Salihamidzic sagte: "Alles muss besser werden. Wir müssen besser verteidigen, wir müssen besser den Ball laufen lassen." Er fand trotz der perfekten Punkteausbeute in Gruppe B die aktuelle Lage mit dem Wort "unzufriedenstellend" zusammen.

Rummenigge ist alarmiert

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge redet zurzeit nicht mit den Medien, was an sich schon so viel Spielraum für Deutungen offenlässt, wie momentan die Spieler auf dem Platz ihren Gegnern gewähren. Weil der 64-Jährige aber traditionell bei Auslandsreisen Bankettreden hält, konnte auch er das Thema nicht mehr umschiffen: "Wir spielen zu sorglos. Das wird irgendwann zu Problemen führen." Er glaube nicht, dass die in Athen gezeigte Leistung "uns in diesem Jahr große Erfolge bescheren wird".

Größtes Problem- und Sorgenkind ist die Abwehr, auch wenn sie an den vielen Gegentoren nicht allein Schuld trägt. Doch sie ist extrem konteranfällig und wirkt in der Tat oft sorglos. So fiel am Dienstagabend zwar das 2:3 durch den Brasilianer Guilherme äußerst unglücklich, weil Thiago den Ball mit dem Arm unhaltbar für Manuel Neuer ablenkte (79.) - der gegnerische Mittelfeldspieler hatte bei seinem Schuss aber auch jede Menge Platz.

Thanassis Stavrakis / AP Lucas Hernández (Mitte) verletzte sich beim Spiel gegen Piräus und wird vermutlich wochenlang ausfallen

Die Gegentore fallen auch unabhängig von der Besetzung. Es ist egal, ob der viel diskutierte Javi Martinéz vor der Abwehr spielt, der vor zwei Wochen weinend auf der Ersatzbank saß. Es scheint sogar egal zu sein, ob Niklas Süle (Kreuzbandriss) als Stabilisator dabei ist oder nicht: Zwei Gegentore sind im Oktober zum Standard geworden. Hernández hatte als Innenverteidiger keine gute Partie gezeigt, bis er in der 59. Minute verletzt ausgewechselt werden musste. Vermutet wird ein Bänderriss im Sprunggelenk. Hernández wird laut Salihamidzic "sicherlich über einige Wochen fehlen". Er kritisierte in diesem Zusammenhang noch einmal den französischen Verband (FFF). Dieser hatte Hernández in der vergangenen Woche gegen die Türkei gegen den Willen der Bayern eingesetzt. "Das hat mir nicht gefallen. Das ärgert mich schon", sagte Salihamidzic.

Als Jérôme Boateng für Hernández ins Spiel kam, wurde es nicht besser. Weil zudem Martinéz verletzungsbedingt ausgewechselt wurde (er zog sich eine Oberschenkelverletzung zu), stehen nun kaum noch Innenverteidiger zur Verfügung. Angesichts der englischen Wochen ist Trainer Kovac möglicherweise schon bald zu einem Schritt gezwungen, den er bislang gerne vermieden hat: Er könnte auf Spieler aus der U23 setzen, zumindest zur vorübergehenden Entlastung von Boateng und Benjamin Pavard. Das betrifft vor allem den 19 Jahre alten Innenverteidiger Lars Lukas Mai. Mit ihm hat Salihamidzic gerade den Vertrag bis 2022 verlängert.

Müller will die Diskussionen beenden

Aber es gibt weitere Baustellen. Thomas Müller, nach sechs Spielen mal wieder in der Startelf, gab sich später der allgemeinen Stimmung angepasst recht schmallippig. "Ich bin jetzt nicht der, der die großen Analysen anschwingt", meinte er, und die Diskussion um seine Person könnte seiner Meinung nach "auch langsam zu Ende gehen". So gab es für ihn auch wenig zu sagen. Dabei hatte er immerhin die beiden Tore des weiter gut funktionierenden Robert Lewandowski vorbereitet. Was wiederum die Verantwortlichen aber nicht als Vorlage nutzten, um Müllers Leistung zu loben.

Kapitän Neuer sieht das Problem der Bayern bei zu vielen verlorenen Bällen in der Offensive, weil das Spiel zu langsam ist. In seiner Analyse wurde er geradezu philosophisch: "Der Ball, der schnell weitergeht zum nächsten - das muss einen mit Glück erfüllen." Und: "Der Pass muss eine Message haben. Man kann nicht einfach einen Pass spielen, damit man einen Pass gespielt hat." Neuer sieht eher seine Vorderleute in der Pflicht als den Trainer.

Kovac wiederum musste einräumen, dass so etwas wie Dominanz "im Moment nicht da" sei im Spiel seiner Mannschaft. Warum das so ist, das könne er nicht sagen.

Olympiakos Piräus - Bayern München 2:3 (1:1)

1:0 El-Arabi (23.)

1:1 Lewandowski (34.)

1:2 Lewandowski (62.)

1:3 Tolisso (75.)

2:3 Guilherme (79.)

Piräus: José Sa - Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme - Podence, Bouchalakis (69. Lovera), Camara (88. Randjelovic), Masouras (79. Guerrero) - El-Arabi

München: Neuer - Kimmich, Pavard, Hernández (59. Boateng), Alaba - Martínez (46. Tolisso) - Müller (86. Perisic), Thiago, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: Rúben Semedo, El-Arabi / Thiago, Neuer

Zuschauer: 30.000