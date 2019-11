Das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern muss vorübergehend ohne seinen Leiter auskommen: Hermann Gerland kehrt zurück auf die Trainerbank des deutschen Rekordmeisters. Der 65-Jährige wird für die kommenden Aufgaben Co-Trainer von Hansi Flick. Erstmals assistiert Gerland am Mittwoch im Champions-League-Duell gegen Olympiakos Piräus (18.55 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Die Münchner hatten sich am Sonntag nach der 1:5-Pleite in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt von Niko Kovac getrennt. Mit ihm musste auch sein Bruder und Assistent Robert Kovac gehen. Auch Hansi Flick gehörte seit dieser Saison zum Trainerteam von Kovac. Der ehemalige Co-Trainer des deutschen Bundestrainers Joachim Löw wurde nach der Trennung von Kovac jedoch vorübergehend zum Chefcoach befördert.

Gerland ist seit 2017 sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Bayern. Aber der "Tiger" hat auch Erfahrung auf der Bayern-Bank: In der Vergangenheit war er bereits Co-Trainer unter Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola. "Hermann ist sehr erfahren. Er kennt die Mannschaft, er kennt die Abläufe, er kennt den gesamten FC Bayern. Deshalb war es mein Wunsch, mit ihm zusammenzuarbeiten", wird Flick auf der Vereinsseite des FC Bayern zitiert.

Seit 2001 die Münchner Allzweckwaffe

Gerland wurde erstmals 1990 Trainer beim FC Bayern als Coach der Amateure, er blieb bis 1995 in dieser Funktion. Nach Trainerstationen bei Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld und Ulm steht er in München seit 2001 unter Vertrag. Seine Positionen wechselten in dieser Zeit mehrfach.

Wie lange der FC Bayern mit Flick und Gerland als Trainergespann arbeiten will, ist unklar. Bisher wird davon ausgegangen, dass die Münchner langfristig mit einem neuen Trainer planen. Als nächster Gegner in der Bundesliga wartet am kommenden Samstag Borussia Dortmund (18.30 Uhr, TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE).