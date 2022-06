»Mir ging es körperlich nicht gut, der Verein wünschte sich von mir jedoch mehr Härte«, berichtete Hoffmann. Hoffmann war den Angaben zufolge Anfang Februar zu Untersuchungen schließlich nach München geflogen und hatte danach kein Spiel mehr für den Drittligisten bestritten, bei dem er zuvor Stammtorwart war.

Eine Stellungnahme des Klubs gab es in dem Bericht der »Bild«-Zeitung nicht. Auf eine schriftliche Anfrage des SPIEGEL zu den Vorwürfen reagierte Sunderland zunächst nicht.

Sein Leihvertrag in Sunderland läuft aus, sein Kontrakt beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2023. Hoffmann will offenbar zu einem Zweitligisten in Deutschland und führt Gespräche unter anderem mit Eintracht Braunschweig. »In dieser Liga will ich mich in der nächsten Saison als Stammtorwart etablieren. Mein großes Ziel ist es, in die Erste Bundesliga aufzusteigen«, sagte er.