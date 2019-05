Ehemaliger Real-Trainer Bayern angeblich an Lopetegui interessiert

Bayern München soll Interesse an einer Verpflichtung des spanischen Trainers Julen Lopetegui haben. Das berichteten mehrere spanische Medien.

Der Sportzeitung "Mundo Deportivo" zufolge soll sich Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits mit Lopetegui in Madrid getroffen haben. Dem widersprach die "Marca": Ein derartiges Treffen habe nicht stattgefunden - dennoch sei Lopetegui einer der beiden Kandidaten für die Nachfolge von Niko Kovac. Der andere ist demnach der Niederländer Erik ten Hag, der mit Ajax Amsterdam im Halbfinale der Champions League steht. Der "Bild" gegenüber dementierten die Bayern ein Treffen mit dem 53-Jährigen: "Nein, es hat kein Treffen mit Julen Lopetegui gegeben." Eine Anfrage des SPIEGEL ließ der Klub zunächst unbeantwortet.

Laut der "AS" soll sich der FC Bayern beim Nationalspieler Toni Kroos über Lopetegui erkundigt haben. Im Sommer war bekannt geworden, dass Lopetegui neuer Real-Trainer wird - obwohl er noch als spanischer Nationalcoach im Amt war. Daraufhin wurde er, kurz vor der WM in Russland, von Fernando Hierro ersetzt. Seine Zeit in Madrid verlief wenig erfolgreich. Bei einem Punkteschnitt von 1,43 Punkten absolvierte er nur auf 14 Spiele. Nach einer 1:5-Niederlage gegen den FC Barcelona trennte sich Real von dem Coach, seither ist er ohne Job.

Bei den Bayern ist Kovac seit Saisonbeginn Cheftrainer. Die Spielzeit verlief für den deutschen Rekordmeister holpriger als üblich, weshalb Kovac zwischenzeitlich in der Kritik stand. Trotz aller Probleme können die Bayern - mit vier Punkten Vorsprung auf den BVB - bereits am nächsten Spieltag die siebte Meisterschaft in Folge klarmachen. Im DFB-Pokal erreichten die Münchner das Finale. In der Champions League scheiterten sie im Achtelfinale am FC Liverpool.