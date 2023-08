Für die Eintracht absolvierte Lenz, der 2021 von Union Berlin an den Main gewechselt war und dessen Vertrag in Frankfurt noch für diese Saison galt, insgesamt 40 Pflichtspiele. Höhepunkt war der Gewinn der Europa League mit den Hessen im Vorjahr. »Christopher war in seinen beiden Jahren bei der Eintracht ein vorbildlicher Teamplayer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat«, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. In der vergangenen Saison stand Lenz in der Bundesliga 24-mal auf dem Platz und kam auf fünf Einsätze in der Champions League.

Ebenfalls am Mittwoch gab die Eintracht bekannt, dass der algerische Nationalspieler Farès Chaïbi die Mannschaft verstärkt. Der 20-Jährige kommt vom FC Toulouse aus Frankreich und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis Sommer 2028. Dies teilte die Eintracht am Mittwoch mit. Chaïbi ist in der Offensive flexibel einsetzbar und schließt damit die Lücke, die nach dem Abgang von Jesper Lindstrøm zur SSC Neapel entstanden war.