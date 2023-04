Salihamidžić über Bayerns Pokal-Aus »Hat doch nichts mit dem Trainer zu tun«

Salihamidžić sprach zudem über die mögliche Verpflichtung eines neuen Stürmers für die kommende Saison. »Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir am Transfermarkt machen«, sagte er. Seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im vergangenen Sommer klafft im Sturm der Münchner eine Lücke. In dieser Saison startete meist Eric Maxim Choupo-Moting in der Sturmspitze, er erzielte 17 Tore und gab vier Vorlagen in 28 Pflichtspieleinsätzen. Choupo-Moting habe es bislang »sehr, sehr gut gemacht«, betonte Salihamidžić.