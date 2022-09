Der FC Bayern München plant für Anfang Januar wieder ein Winter-Trainingslager in Katar. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann soll sich in Doha auf den zweiten Teil der Bundesliga-Saison vorbereiten, die nach der WM-Pause für die Münchner am 20. Januar mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig wieder beginnt. Zuerst hatte die »Sport Bild« darüber berichtet. Der Planungsstand deckt sich mit dpa-Informationen.