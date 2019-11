SPIEGEL: Herr Scheuer, was haben Sie sich am vergangenen Samstag angeschaut? Das 4:0 der Bayern-Männer gegen Dortmund? Oder das Länderspiel der DFB-Frauen in Wembley?

Scheuer: Ich war hier vor Ort in der Allianz Arena, das Länderspiel habe ich mir danach als Aufzeichnung angeschaut. Eine beeindruckende Kulisse, knapp 78.000 Zuschauer in London, sehr imposant. Das könnte Vorbild sein, das sollte auch Vorbild für uns sein. Es wäre schön, wenn wir da mal hinkommen. Vielleicht sollte man in Deutschland Länderspiele mehr an Orte vergeben, an denen der Frauenfußball verankert ist. Etwa Potsdam, Freiburg oder Essen. Da kriegst du zwar keine 80.000 ins Stadion, aber mit 20.000 oder 25.000 Zuschauern ist die Hütte dann voll und du hast eine super Stimmung.

Zur Person Bildbyran/ imago images Jens Scheuer, geboren 1978 in Offenburg, spielte in der Jugend beim SC Freiburg, schaffte es jedoch nicht in den Profifußball. Seine Trainerkarriere begann Scheuer in der Männer-Verbandsliga beim FC Bötzingen. 2015 wurde er vom SC Freiburg zum Coach des Frauen-Bundesligateams ernannt, 2019 erfolgte der Wechsel zum FC Bayern München.

SPIEGEL: Wäre es für Sie ein Ziel, Nationaltrainer eines Frauenteams zu werden? Oder mal Männer trainieren?

Scheuer: Solche Ambitionen habe ich nicht, mir geht es um Ziele mit dem FC Bayern. Wir müssen uns weiter verbessern, weil der Konkurrent aus Wolfsburg momentan noch die Nase vorn hat. Aber ich will Wolfsburg in den beiden anstehenden Spielen im Pokal (Samstag 14 Uhr, Liveticker SPIEGEL) und in der Liga (23. November, d. Red.) schlagen. Ich möchte, dass wir in Deutschland die Lücke zu Wolfsburg schließen, dass wir dauerhaft Meister und Pokalsieger werden können und auch international an die Topteams wie Lyon herankommen.

SPIEGEL: Das heißt also, Sie wollen die Nummer 1 werden. In Deutschland und in Europa.

Scheuer: Wer mich kennt, kennt meinen Ehrgeiz. Klar, alle Topteams in Europa wollen sich stetig verbessern, nur dann müssen wir uns eben immer noch einen Tick mehr verbessern als die anderen. Dass das alles andere als einfach ist, steht außer Frage.

SPIEGEL: Haben Sie einen Zeitplan, bis wann Sie das umsetzen wollen?

Scheuer: Am liebsten schon dieses Jahr, aber wir müssen realistisch sein. Klar, wenn ich einen Wettbewerb beginne, möchte ich ihn auch als Gewinner beenden. Ich kann ja schlecht in eine Saison gehen und sagen, ich will in der Liga Siebter werden und im Pokal ins Halbfinale. Es gibt einen Vierjahresplan, mit dem wir da hinkommen wollen, wovon ich rede. Ich werde aber alles dafür geben, dass wir das vielleicht schon früher schaffen.

SPIEGEL: Das klingt schon ganz nach Bayern-Gen. Nach Mia san mia.

Scheuer: Schon, aber auch nach: Ich bin ich. Ich empfinde es als Privileg, hier arbeiten zu dürfen, und bin dankbar, dass ich ausgesucht wurde für den Job. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Zufrieden bin ich nur, wenn wir Spiele gewinnen und gute Leistungen zeigen. Ich habe den Ehrgeiz und den Antrieb, dass wir irgendwann die Besten werden. In Deutschland und in Europa. Nicht mehr und nicht weniger.

SPIEGEL: In Sachen Zuschauer hinkt die Bundesliga im internationalen Vergleich hinterher. In Madrid kamen 60.000 Fans zu Atlético gegen Barcelona, in Italien 39.000 zu Juventus gegen Florenz. In München verfolgten das Topspiel Ihres FC Bayern gegen Turbine Potsdam 956 Zuschauer. Was läuft da falsch?

Scheuer: Klar ist, in Italien spielte Frauenfußball bisher eine sehr geringe Rolle, das geht dort jetzt erst los. Die fangen jetzt gerade bei null an, erfinden und entdecken den Frauenfußball für sich und die Gesellschaft. Da herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung. Mein Eindruck ist, dass in Deutschland der Frauenfußball schon früh eine große Rolle spielte, aber wir vielleicht den Fehler gemacht haben, uns damit zu sehr zufrieden zu geben. Nach dem Motto: Läuft ja ganz ordentlich. Ich glaube, wir hätten das Potenzial nachhaltiger ausschöpfen können.

SPIEGEL: Wie soll man den Rückstand gegenüber anderen Ligen wieder aufholen?

Scheuer: Namen ziehen natürlich. Vereinsnamen. Ohne reine Frauenfußballvereine wie Turbine Potsdam oder auch den SC Sand als hervorragenden Breitensportverein abwerten zu wollen, die seit Jahrzehnten tolle Arbeit leisten und viel Herzblut reinstecken. Aber wenn ich denke, wie viele Fans ins Stadion kämen, wenn die Frauen von Borussia Dortmund und Schalke 04 gegeneinander spielen würden, allein schon der Rivalität wegen. Das würde der gesamten Liga einen Schub geben.

SPIEGEL: Nur weigern sich der BVB und Schalke vehement, eine Frauen-Abteilung zu gründen.

Scheuer: Ja, leider. Aber vielleicht entdecken die Verantwortlichen dort die Attraktivität und die Vorteile des Frauenfußballs ja noch für sich.

Lackovic/ imago images Trainer Jens Scheuer hat mit seinen Spielerinnen noch viel vor

SPIEGEL: Nach den Worten von Nationaltorhüterin Almuth Schult gibt es etliche Nationalspielerinnen, die sofort nach Dortmund wechseln würden, allein um das Trikot in Schwarz-Gelb zu tragen.

Scheuer: Wir hätten dann wahrscheinlich früher oder später einen ernst zu nehmenden Konkurrenten mehr. In England sind die Klubs der Premiere League verpflichtet, eine Frauenmannschaft in einer der oberen Spielklassen zu etablieren. Darum hat man dann auch so brisante Derbys wie Chelsea gegen Arsenal oder in Manchester City gegen United. Oder stellen Sie sich nur hier mal vor, Bayern gegen Dortmund, das wäre grandios.

SPIEGEL: Gab und gibt es denn Austausch zwischen Ihnen und den Trainern der Männer-Abteilung, Niko Kovac oder jetzt Hansi Flick?

Scheuer: Ich bin ja erst seit Sommer hier, bisher hat sich dazu noch keine Gelegenheit ergeben. Hinzu kommt, dass wir ja auch räumlich getrennt sind und jeder in seinem Job und im täglichen Trainergeschäft wirklich stark eingebunden ist. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Gespräch auf der Weihnachtsfeier. Mit den Jugendtrainern hier am Campus sprechen wir natürlich regelmäßig.

SPIEGEL: War einer der Klubbosse mal zum Zuschauen da? Hoeneß, Rummenigge, Salihamidzic?

Scheuer: In dieser Saison bisher noch nicht, Serge Gnabry war mal hier. Mit all den Möglichkeiten, die uns geboten werden, wissen wir um unseren hohen Stellenwert im Verein.

SPIEGEL: Sie sind angekommen im Verein?

Scheuer: Ja. Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl und ich freue mich jeden Tag, an den Campus zu kommen. Wir haben viele neue Gesichter in der Mannschaft und natürlich müssen wir uns nach wie vor noch besser kennenlernen. Champions-League-Reisen wie nach Kasachstan helfen dabei.

SPIEGEL: Sie meinen diesen beschwerlichen 5000-Kilometer-Trip Mitte Oktober in der Champions League nach Schymkent, kurz vor der Grenze nach Usbekistan und Kirgisistan?

Scheuer: Richtig. Diese Erfahrung hat uns zusammengeschweißt. Allein schon auf den sechs Stunden Flug hatten wir viel Zeit für Gespräche, oder auch einfach nur, um über Themen abseits des Fußballs zu sprechen. Dann auch noch ein richtig gutes Spiel zu machen und mit einem 5:0 heimzufliegen, war großartig. Ab diesem Moment war noch mal ein Stück mehr Feuer und Leidenschaft im Team, ab da hatte ich das Gefühl: Jetzt passen immer mehr Puzzleteile im Gesamtbild zusammen.

SPIEGEL: Es gibt eine Debatte, die ist so alt wie der Frauenfußball selbst. Ist es besser, wenn eine Frau oder ein Mann eine Frauen-Mannschaft trainiert?

Scheuer: Da kommt es am Ende nur auf die Qualität an - egal ob ein Mann Frauen trainiert oder ob eine Frau Männer trainiert. Es macht keinen Unterschied, ob Frau oder Mann auf dem Trainerposten, höchstens, ob man anklopfen muss, wenn man in die Umkleidekabine geht.

SPIEGEL: Ihr Vorgänger Thomas Wörle sagte einmal, Frauen würden gerne nachfragen und wollten Entscheidungen erklärt bekommen, um sie nachvollziehen zu können. Man müsse mit ihnen einfühlsamer sprechen, während in einer Männer-Kabine schon eine kernige Ansage reichen würde.

Scheuer: Mein Anspruch ist, dass sie gar nicht erst nachfragen müssen, weil ich es ihnen schon auf Anhieb verständlich erkläre. Klare Ansagen müssen auch bei Frauen sein, damit muss und kann auch jeder im Teamsport umgehen. Ich bin kein Typ, der drumherum redet und bin sicher nicht der Chefdiplomat, der versucht, etwas über 23 Umwege zu verdeutlichen. Gut ist für mich gut, und schlecht ist schlecht. Wir sind nun mal im Leistungssport. Und eine klare Ansage heißt ja nicht, dass kein gegenseitiges Vertrauen da ist, im Gegenteil. Ich bin geradeheraus, die Spielerinnen wissen immer, woran sie an mir sind.

SPIEGEL: Haben Sie Kontakt mit der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg?

Scheuer: Ja, wir tauschen uns regelmäßig aus.

SPIEGEL: Beschweren Sie sich bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, dass Ihre Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz im DFB-Team nur noch als Reservistin auf der Bank sitzt, während sie bei Ihnen im Verein Stammspielerin ist?

Scheuer: Nein. Martina muss schauen, dass Ihr System funktioniert, und so geht es mir auch. Wenn sie meint, dass es mit einer anderen Spielerin besser geht, dann muss und kann ich das genauso akzeptieren wie Sie es hinnehmen muss, wenn ich eine Nationalspielerin auf die Bank setze. Wir kommen uns da nicht in die Quere und jeder bringt Verständnis für die Entscheidungen des anderen auf.