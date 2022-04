1 / 14

Bayern München gegen Borussia Dortmund – seit Jahren ist dieses Duell das Größte und Beste, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Am Samstag treffen beide Teams erneut aufeinander, in einem Spiel, das vom Boulevard der »deutsche Clásico« getauft wurde, angelehnt an die Duelle zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Die Bayern können dann bereits ihren 32. Meistertitel gewinnen, es wäre der Zehnte in Serie. Fünfmal war Dortmund der Vize, der BVB war es 2010/2011 und 2011/2012 auch, dem es zuletzt gelang, die Bayern hinter sich zu lassen. Es ist die längste Fehde der Männer-Bundesliga. Aber auch des deutschen Sports? Eher nicht.