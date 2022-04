13 / 15

Thomas Müller, Angriff (bis 90.): Zehnmal war Müller in Hälfte eins am Ball. Das waren zwei Ballkontakte weniger als Torwart Neuer hatte. Klingt desolat, aber an Müller lag es nicht, dass die Bayern lange so harmlos blieben. Er sollte vor allem als zweiter Stürmer neben Lewandowski auf Flanken lauern, allein: Sie kamen selten an. Und als sie dann kamen, fehlte Müller die Coolness. Zwei gute Gelegenheiten vergab er, und gerade die zweite, sein Kopfball aus kaum zehn Metern, vergab er fahrlässig. Immerhin: Bereitete das 1:0 vor.