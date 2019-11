Hansi Flick bleibt mindestens bis zur Winterpause Cheftrainer des FC Bayern München. Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Freitagabend in der Münchner Olympiahalle gab der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge dem 54-Jährigen eine Jobgarantie für den Rest der Hinrunde und konkretisierte damit die Ankündigung vom vergangenen Wochenende, nach der Flick "bis auf Weiteres" Chefcoach bleibe.

"Hasan Salihamidzic und ich hatten in den letzten Tagen mehrere Gespräche. Wir haben gestern entschieden, dass 'bis auf Weiteres' bis Weihnachten heißt und möglicherweise darüber hinaus. Hansi hat eine imponierende Vorstellung von Training, von Taktik, er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern, er ist empathisch, mir gefällt sein sympathisches Auftreten."

Flick hatte die Mannschaft am 4. November übernommen, einen Tag, nachdem Niko Kovacals Cheftrainer entlassen wurde. In seinen bisherigen beiden Spielen führte Flick den FC Bayern zu zwei Siegen in der Champions Leaguegegen Olympiakos Piräus (2:0) und Borussia Dortmund(4:0). "Ich sage voller Überzeugung: Wir vertrauen Hansi Flick", betonte Rummenigge.