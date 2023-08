Die Cessna startete vom Londoner Flughafen Stansted aber erst mit knapp einer Stunde Verspätung um 17.41 Uhr deutscher Zeit, da Kane laut Medien im Verkehr in London feststeckte. Den Flug verfolgten per Live-Tracking laut der Flugdaten des Anbieters Flightradar 24 zeitweise fast 69.000 Personen, es war damit die weltweit am meisten verfolgte Route an diesem Tag. Vor allem kurz vor der Landung stiegen die Zahlen deutlich an. Auch am Flughafen im Südwesten von München hatten sich einige Fans eingefunden.