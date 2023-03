Trennung nicht übers Telefon

Die Münchner hatten die Trennung von Nagelsmann und die Verpflichtung von Tuchel am Freitag offiziell bekannt gegeben – zu lesen war in den Medien davon aber schon am Donnerstagabend. Dem Vernehmen nach wurde Nagelsmann von den Berichten überrascht.

Salihamidžić sagte, am Donnerstagabend sei mit Nagelsmann das entscheidende Gespräch am Freitag vereinbart worden, eine Trennung habe er nicht am Telefon verkünden wollen. Zum künftigen Kontakt mit Nagelsmann sagte er: »Braucht sicher ein, zwei Monate, aber dann lade ich ihn zum Essen ein und reden nochmal drüber«.