So stand Hainer als jemand da, der womöglich gar nicht weiß, was beim FC Bayern vorgeht – oder der die Unwahrheit sagt. Über die zeitliche Nähe zwischen Interview und Nagelsmann-Aus sagte Hainer jetzt, dass das Interview in der Woche zuvor geführt worden sei, also nach dem 5:3 gegen den FC Augsburg und vor dem 1:2 bei Bayer Leverkusen. Jene Niederlage habe dann den Ausschlag für den Trainerwechsel gegeben.