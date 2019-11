Nach 85 Minuten rumorte es in der Münchner Arena. Die Spieler des FC Bayern schoben sich gegen Olympiakos Piräus im defensiven Mittelfeld den Ball zu, als von den Rängen Pfiffe ertönten. Nicht aus dem griechischen Gästeblock im Oberrang, sondern von den eigenen Fans. Dass wenig später Ivan Perisic unmittelbar nach seiner Einwechslung den 2:0-Endstand erzielte, besänftigte das Publikum etwas, bei Abpfiff gab es artigen Szenenapplaus, kurz darauf leerte sich das Stadion aber schnell.

Es war ein zäher Champions-League-Abend, den die Zuschauer am Mittwoch gegen Piräus erlebten, im Spiel eins nach Niko Kovac. Ein Abend, der bei Hansi Flicks Premiere als Cheftrainer auch Einblicke gab, wie schwierig die Beziehung zwischen Mannschaft und Anhang aktuell ist - unabhängig von der Trainerdebatte.

Unbestritten war das 2:0 hochverdient, der Gegner war zwei Klassen schlechter, eher drei. Mit vier Siegen aus vier Spielen sind die Bayern souverän Tabellenführer und schon vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert, einzig Tottenham könnte den Sieg in Gruppe B noch streitig machen. Außerdem blieben die Münchner erstmals seit fast sieben Wochen mal wieder ohne Gegentor, eigentlich alles bestens. Aber so richtig rund lief es auch am Mittwoch nicht.

Natürlich war kein Europapokal-Klassiker für die Geschichtsbücher zu erwarten, das ließen weder Gegner noch Tabellensituation zu. Solche Spiele erlebt man gegen Juventus, Real Madrid oder den FC Barcelona in K.o.-Spielen, nicht gegen Piräus in der Gruppenphase. Aber gerade gegen solche Gegner spielten die Bayern früher dominanter, gewannen auch mal mit sechs Toren. Die Zuschauer hatten einen unterhaltsamen Abend und waren bester Laune.

Genau das fehlt im Moment. Der Spaß beim Zuschauen. Weil kein Spielwitz da ist, weil es nichts zum Staunen gibt, kein Aha-Erlebnis. Egal ob unter Kovac oder jetzt unter Flick, der auch nicht alles von jetzt auf gleich umkrempeln konnte: Alles ganz nette Pass-Stafetten, aber ohne überraschendes Element. Die Bayern begeistern nicht, sie langweilen eher. Und das sorgt für Unmut.

Flick ist keine Dauerlösung

Freilich fanden Spieler und Trainer lobende Worte für sich selbst, Flick und Manuel Neuer erklärten, man habe gut verteidigt und hoch gepresst, man habe sich einspielen wollen für das Spiel gegen Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker: SPIEGEL, TV: Sky). Doch so wenig Aussagekraft das Spiel der Bayern für das Duell im Titelkampf hatte, so klar war nach diesem Abend auch, dass Flick nur eine Zwischenlösung bleiben wird.

Mit einer Glanzleistung, bei der die Mannschaft wie ausgewechselt gewirkt hätte, hätte sich Flick - gekrönt mit einem Sieg am Samstag - vielleicht doch noch in Stellung bringen können, zumindest bis zur Winterpause seinen Posten zu behalten. So jedoch erst einmal nicht. Flick verfolgte die Partie unaufgeregt. Mal saß er, mal stand er, mal klatschte er in die Hände. Viel Dialog mit seinen Spielern? Fehlanzeige.

Später am Abend erklärte Hasan Salihamidzic dann auch, Flick sei nur "bis auf Weiteres" Trainer des FC Bayern. Wie lange das denn sei, wurde der Sportdirektor gefragt. Seine Antwort: "Bis auf Weiteres." Ob Thomas Tuchel und Ralf Rangnick abgesagt hätten, kommentierte er genauso wenig wie mögliche Verhandlungen mit Arsène Wenger, nur so viel: "Wir wollen in Ruhe einen Trainer aussuchen, der der richtige ist."

Hoeneß hält sich raus bei der Trainersuche

Drei Aussagen ließen dann aber doch noch aufhorchen. Erstens nach der Frage, ob der Neue Deutschkenntnisse haben muss, wie es seit dem Rauswurf von Carlo Ancelotti im Anforderungsprofil eines möglichen Bayern-Trainers verlangt war? "Nein, nein", sagte Salihamidzic, "er muss nur zur Mannschaft passen." Also doch José Mourinho? Massimiliano Allegri?

Zweitens ließ der Sportdirektor durchblicken, dass nur Karl-Heinz Rummenigge und er den neuen Trainer aussuchen und der in eineinhalb Wochen scheidende Präsident Uli Hoeneß sich erstmals seit 40 Jahren heraushält: "Uli Hoeneß hat uns den Auftrag gegeben."

Und drittens konterkarierte er die offizielle Darstellung des Klubs, Kovac habe von sich aus um seinen Rücktritt gebeten, als er im Rückblick auf Sonntag sagte: "Wir haben die Entscheidung getroffen, weil wir der Meinung waren, dass die Ergebnisse, aber auch die Art und Weise der Spiele nicht zufriedenstellend waren." Bemüht schob er noch hinterher: "Im Einvernehmen".

Das bislang wichtigste Spiel der Saison steht für die Bayern nun am Samstag an. Es ist ein Härtetest für das Team, aber auch für das fragile Verhältnis zum Publikum. Eine Pleite gegen den BVB, dann haben sie innerhalb einer Woche nicht nur den Trainer verloren, sondern erst einmal auch die Fans.