+++ Transferticker +++ Ist Ousmane Dembélé Bayerns Plan B?

GERÜCHTE

FC Bayern soll über Ousmane Dembélé nachdenken

Bayern München erwägt angeblich eine Verpflichtung des früheren Dortmunders Ousmane Dembélé. Der Rekordmeister habe "einen spektakulären Plan B", falls der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané nicht zustande komme, schreibt die "Sport Bild" - allerdings ohne Angabe von Quellen. Als Befürworter einer Verpflichtung des Offensivspielers vom FC Barcelona soll der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gelten. Dembélé war 2017 für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse vom BVB nach Barcelona gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis 2022.

Bei Sané zeichnet sich ein Verbleib bei Manchester City ab. Dembélé ist wie Sané ein offensiver Flügelspieler, der für Tore und Vorlagen sorgen kann. Er kam in der vergangenen Saison in 42 Pflichtspielen zum Einsatz und war dabei an 23 Treffern direkt beteiligt. Für die Bayern, die nach den Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben für die Außenbahnen nach Verstärkung suchen, wäre Dembélé eine Verstärkung. Ob Barcelona den 22-Jährigen jedoch abgeben möchte, ist nicht bekannt.

Schalkes Embolo vor Wechsel nach Gladbach

Stürmer Breel Embolo steht bei Schalke 04 anscheinend vor dem Absprung. Wie die "WAZ" berichtet, soll der Schweizer Nationalspieler zeitnah bei Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach unterschreiben. Embolo habe bereits seinen Urlaub unterbrochen, um in Mönchengladbach einen Fitnesstest zu absolvieren.

Der 22-Jährige hat in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2021. Embolo war im Sommer 2016 für 27 Millionen vom FC Basel nach Schalke gewechselt, hatte dort aber große Teile seiner ersten Saison wegen einer schweren Knöchelverletzung verpasst. Insgesamt bestritt Embolo 48 Bundesliga-Partien und schoss zehn Tore.

Buffon vor Rückkehr zu Juventus

Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon kehrt möglicherweise zu seinem Stammklub Juventus zurück. Er befinde sich laut "Gazzetta dello Sport" in Gesprächen mit dem Klub. Buffon, 41, soll beim italienischen Rekordmeister Nummer zwei hinter dem Stammkeeper Wojciech Szczesny werden.

Zuvor hatte Buffon nach nur einem Jahr seinen Abschied von Paris Saint-Germain bekannt gegeben. Bei PSG war er auf 25 Einsätze gekommen. Er wechselte sich mit dem französischen Nationaltorwart Alphonse Areola ab.

Buffon ist bei Juventus eine Legende. 17 Jahre spielte er für den Klub, ehe er nach Paris wechselte. Der italienische Rekordmeister braucht einen Ersatz für seinen zweiten Keeper Mattia Perin, der Turin verlassen wird. Routinier Buffon könnte somit seine Profi-Karriere verlängern und danach ins Management wechseln.