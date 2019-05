Zum 19. Mal in der Geschichte des DFB-Pokals heißt der Sieger FC Bayern. Die München setzten sich 3:0 (1:0) im Endspiel gegen RB Leipzig durch, die Tore im Berliner Olympiastadion erzielten Robert Lewandowski (29./85. Minute) und Kingsley Coman (78.). Damit hat das Team von Trainer Niko Kovac zum ersten Mal seit 2016 wieder die Deutsche Meisterschaft und den Pokal in einer Fußballsaison gewonnen.

Ein entscheidender Faktor für den Triumph war Manuel Neuer, der nach sechs Pflichtspielen Verletzungspause in die Startelf des FC Bayern zurückkehrte. Zu wenig Spielpraxis war beim Münchner Keeper nicht zu erkennen: Nach einem Kopfball aus kurzer Distanz von Yussuf Poulsen bewahrte Neuer sein Team mit einem starken Reflex vor dem frühen Rückstand (11.). Fast noch spektakulärer war Neuers Rettungstat kurz nach der Pause, als die Bayern bereits führten. Emil Forsberg lief nach einem Traumpass von Ibrahima Konaté frei aufs Tor zu, den Schuss des Schweden lenkte Neuer dann sensationell um den Pfosten.

Leipzig spielte bei seiner ersten Finalteilnahme im dritten Bundesligajahr mutig und blieb anfangs auch die etwas aktivere Mannschaft, dann kam der Bruch - der FC Bayern schoss das Führungstor: In der 29. Minute vollendete Lewandowski eine Flanke von David Alaba per Kopf, Leipzigs Willi Orban stand beim Abschluss des Bayern-Stürmers zu weit weg. Für den Stürmer war es bereits das fünfte Tor in einem DFB-Pokalfinale - Rekord.

Robben und Ribéry feiern Abschied, Kovac verteidigt Titel

Vor dem 1:0 war der Rekordpokalsieger lediglich in der dritten Minute mit einem harmlosen Schuss von Serge Gnabry im Angriff in Erscheinung getreten, nach der Führung wurden die Münchner aber immer stärker - Coman (42.) und Mats Hummels (45.) hätten noch vor der Pause erhöhen können. Mit dem Seitenwechsel wurde das Spiel wieder offener.

Nach Forsbergs Großchance (48.) verpasste der Schwede neun Minuten später erneut, als Niklas Süle seinen Schuss aus spitzem Winkel kurz vor der Linie klärte. Danach kamen die Bayern wieder zu Chancen, zuerst vergab Hummels per Fernschuss (62.), Sekunden später Thiago mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Coman setzte der Spannung schließlich ein Ende, der Franzose traf mit einem platzierten Schuss aus kurzer Distanz (78.). Für Trainer Kovac, der im Vorjahr den Pokal sensationell mit Eintracht Frankfurt gewann, war die Titelverteidigung mit dem 3:0 durch Lewandowski endgültig perfekt.

Kurz vor dem 2:0 war Arjen Robben (lesen Sie hier einen Text zu seinem Abschied) eingewechselt worden, der den FC Bayern wie Franck Ribéry und Rafinha am Saisonende verlassen wird. Auch Ribéry durfte in den Schlussminuten noch ran.

RB Leipzig - Bayern München 0:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (29.)

0:2 Coman (78.)

0:3 Lewandowski (85.)

RB Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Konaté (82. Haidara), Orban (70. Upamecano), Halstenberg - Adams (65. Laimer), Kampl - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez (65. Tolisso), Thiago - Gnabry (73. Robben), Müller, Coman (87. Ribéry) - Lewandowski

Schiedsrichter: Stieler

Gelbe Karten: Upamecano / Lewandowski

Zuschauer: 77.000 (ausverkauft)