Bayerns siebter Meistertitel in Folge Die Rettung der Bundesliga heißt Super League

Die Bayern sind Deutscher Meister. Diesen Satz lesen Sie an dieser Stelle seit Jahren, einzig der Zeitpunkt variiert. Ganz selten, so wie in diesem Jahr, erst am letzten Spieltag. Kaum drei Minuten lang kam Spannung auf, als Frankfurt in München ausglich. Dann trafen die Bayern, und dann trafen sie wieder und wieder und dann floss Weißbier.

"Es war dramatisch genug", sagte Bayerns Präsident Uli Hoeneß nach dem siebten Meistertitel der Bayern hintereinander. Drei Minuten Bangen. Das muss für deutsche Fußballfans reichen.

Tatsächlich war die Konstellation im Titelkampf die spannendste seit Jahren. Nur heißt das in der Bundesliga mittlerweile gar nichts. Dabei hätte es in dieser Saison wirklich anders kommen können, die Münchner waren zu packen gewesen.

Der Kader war überaltert.

Dem Trainer fehlte die Erfahrung auf Topniveau, er gehört taktisch nicht zur Elite.

Er wurde zudem öffentlich angezählt.

Der Klub wirkte so unruhig wie seit Jahren nicht, Stichwort: Pressekonferenz.

78 Punkte holten die Bayern am Ende, weniger punktete ein Meister zuletzt vor sieben Jahren. All das hat nicht ausgereicht, um der Liga einen anderen Titelträger zu bescheren. Dabei war Borussia Dortmund nicht zu schlecht für Platz eins, der BVB zeigte in der Hinrunde tollen Fußball, er ist mit 76 Punkten der zweitbeste Zweite in der Geschichte der Bundesliga.

Das ist die Lehre dieser Spielzeit: Eine für die eigenen Verhältnisse schwächere Bayern-Saison und eine gute der Konkurrenz ergibt den nächsten Bayern-Titel.

Eine Gleichung, die ungut für die Spannung ist. Doch an ihr dürfte sich in Zukunft nichts ändern.

Die Schere zwischen Bayern und Dortmund wird größer

Zum einen haben die Münchner das Kader-Problem erkannt. Für den Stuttgarter Benjamin Pavard, 23, und Atléticos Lucas Hernández, 23, gaben sie zusammen 115 Millionen Euro aus. Leipzigs Timo Werner, 23, soll ebenfalls kommen. Vermutlich wird es dabei nicht bleiben. Die Verjüngungskur war überfällig, nun aber kommt sie.

Zwar kann auch der BVB Transfers tätigen. Aber, und das ist der Kern: Dortmunds Rückstand auf die Bayern wächst. Aus der "Football Money League" der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte geht hervor, dass Dortmund den eigenen Umsatz in den vergangenen fünf Jahren um 21 Prozent erhöht hat, von 262 auf 317 Millionen Euro. Bei den Münchnern beträgt das Wachstum 29 Prozent (488 auf 629 Millionen Euro).

Die Schere zwischen beiden Klubs wird größer, vom Gros der restlichen Bundesligisten ganz zu schweigen. Die Bayern eilen davon.

Europa ist die Lösung

Der Fußball war in den vergangenen Wochen reich an Dramen, an Aufholjagden, Heldengeschichten. Zwar nicht in der Bundesliga, aber die Champions-League-Saison, mit Amsterdam und Tottenham, Barcelona und Liverpool, war eine der unterhaltsamsten seit langem.

Solange sich die Bundesliga nicht Investoren öffnet und die 50+1-Regel kippt, gilt: Wer Fußballdramen sucht und sportlichen Konkurrenzkampf auf höchstem Niveau, der muss nach Europa schauen. In die Champions League, womöglich auch in die Super League, so sie denn kommen sollte.

Über die Details der Pläne lässt sich streiten, die Grundidee aber ist richtig: Ein Wettbewerb, in dem sich die Elite des Kontinents auf Augenhöhe misst, und der offen ist für aufstrebende Klubs der nationalen Ligen. Dann würde Bayern nicht gegen Mainz spielen, sondern gegen Paris Saint Germain. Und Teams wie Schalke, Mönchengladbach und Bremen könnten darum konkurrieren, irgendwann selbst Teil dieser Super League zu werden.

Sie wäre das Beste für die Bundesliga. Denn sonst gilt für sie, dass der FC Bayern München auf Jahre hin unschlagbar sein wird.