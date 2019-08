GERÜCHTE

Perisic auf dem Sprung zum FC Bayern

Laut "Gazzetta dello Sport" steht der Wechsel von Ivan Perisic zum FC Bayern München kurz bevor. Der Wunschspieler von Trainer Niko Kovac soll nach Angaben der italienischen Zeitung zugestimmt haben, zunächst für ein Jahr von Inter Mailand nach München verliehen zu werden, um dann für 25 Millionen Euro fest verpflichtet werden zu können. Der 30-Jährige kann wie Leroy Sané - dessen Transfer nach der schweren Knieverletzung weiterhin weder abgesagt noch bestätigt wurde - auf beiden Außenbahnen spielen.

Kovac kennt Perisic aus seiner Zeit als kroatischer Nationaltrainer. Der Vize-Weltmeister ist nicht so schnell und dribbelstark wie Sané, dafür kann er flexibler eingesetzt werden und bringt Robustheit, Torgefahr und Erfahrung mit.

Nach der überragenden WM 2018 in Russland konnte Perisic in der vergangenen Saison bei Inter aber nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen und soll nun unter dem neuen Trainer Antonio Conte nur geringe Chancen auf einen Stammplatz haben. In der Serie A wurde er im vergangenen Jahr 34 Mal eingesetzt, erzielte dabei acht Tore und bereitete vier vor.

Laut "Bild"-Zeitung ist Perisic neben Timo Werner (RB Leipzig) und Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) einer von drei Spielern, die kurzfristig nach München wechseln sollen, um den Kader zu vergrößern (hier lesen Sie die SPIEGEL-Analyse, was beim FC Bayern nun passieren muss). Gehandelt wird außerdem Philippe Coutinho vom FC Barcelona.

Real macht Neymar angeblich lukratives Angebot

Eigentlich war allgemeiner Konsens, dass Neymar im Falle eines Weggangs von Paris Saint-Germain zu seinem Ex-Klub FC Barcelona wechseln würde. Doch seit ein paar Tagen mischt spanischen Medienberichten zufolge auch Barças großer Rivale Real Madrid mit. Vor Tagen berichtete die Zeitung "Sport", Real habe PSG ein Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro gemacht und sei bereit, zusätzlich Luka Modric nach Paris ziehen zu lassen.

Nun legt "Sport" nach, denn auch für Neymar soll sich der Wechsel in die spanische Hauptstadt lohnen. Angeblich will Real-Präsident Florentino Pérez dem Stürmer im Falle es eines Wechsels 40 Millionen Euro netto pro Jahr zahlen. Damit würde Neymars derzeitiges Gehalt bei Paris Saint-Germain (Medien zufolge rund 36 Millionen Euro) erhöht werden und Real würde den 27-Jährigen zur Nummer zwei der bestbezahlten Fußballprofis der Welt machen. Nur Lionel Messi vom FC Barcelona bekommt laut "Sport" noch mehr Gehalt.

"Florentino will Neymar mit Gold bedecken", titelte die Zeitung. Real wolle Neymar für fünf Spielzeiten verpflichten, hieß es weiter. Neymar war 2017 für die bisherige Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag beim Team von Trainer Thomas Tuchel läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Aber der eigenwillige Stürmer will PSG wieder verlassen.

Dybala weiter auf dem Markt

Nachdem sich ein Wechsel von Paulo Dybala von Juventus in die Premier League (Tottenham und Manchester United waren interessiert) zerschlagen hat, kann der Offensivspieler weiterhin den Klub verlassen. Bei Juve wird es Dybala schwer haben sich durchzusetzen. So berichtet die englische Zeitung "Daily Mail" von einem Angebot von Paris Saint-Germain. Sollte Neymar den französischen Meister verlassen, soll der Argentinier dessen Rolle in der Offensive übernehmen.