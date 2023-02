Es folgte ein kurzer Besuch in der Schiedsrichterkabine, die Nagelsmann laut übereinstimmenden Medienberichten mit den Worten »Mein Gott, mein Gott, ey! Ein weichgespültes Pack!« wieder verlassen haben soll.

Kurz darauf ruderte er am Sky-Mikrofon bereits leicht zurück: »In meinen Augen hat Upa einen minimalen Touch an der Schulter, aber er zieht nicht. Man sieht auch in der Slow-Motion, dass die Schulter von Pléa sich keinen Meter bewegt. Das kann man alles entscheiden, aber vielleicht sollte sich man dann auch nach dem Spiel mal hinstellen und sagen, war vielleicht übertrieben die Rote Karte.«