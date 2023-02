Der 42-jährige Rechner war bei der TSG seit 2008 als »Koordinator Torwartspiel« für den gesamten Torwartbereich verantwortlich. Von 2015 an hatte er die Torhüter des Profiteams geleitet.

Nagelsmann und Rechner arbeiteten in der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim über einige Jahre eng zusammen. Nagelsmann war von 2010 bis 2019 in verschiedenen Funktionen bei der TSG tätig.