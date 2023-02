Die Diskussion mit Nagelsmann in der Kabine habe »unter Männern auf Augenhöhe stattgefunden«, sagte Welz. Sie sei zwar »von einer Seite emotional« geführt worden: »Aber da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen. Da war alles in Ordnung, wie es gelaufen ist.« Ansonsten gelte: »Was in der Kabine war, bleibt in der Kabine.«

Wegen der Roten Karte gegen Upamecano verteidigte sich Welz. Gladbachs Alassane Pléa sei durch den Kontakt an der Schulter »aus der Balance« gekommen. Es sei »nachvollziehbar und völlig okay, dass es unterschiedliche Meinung gibt«, sagte Welz.