Der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach seiner Rückkehr in den Aufsichtsrat des FC Bayern München eine Spitze gegen Ex-Trainer Julian Nagelsmann gesetzt. »Wir hatten einen jungen Trainer. Und ich war immer ein Freund von Erfahrung«, sagte der 67-Jährige am Donnerstag auf der Sportmesse SpoBis in Düsseldorf. Der 35 Jahre alte Nagelsmann war im März beurlaubt worden.