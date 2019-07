Nach 20 Minuten hatte Martin Hernández genug gehört. Quengelnd ließ sich der elf Monate alte Sohn von seiner Mutter Amelia im Kinderwagen aus dem Medienraum der Münchner Arena schieben, während Vater Lucas noch oben auf dem Podium saß und lauter Nettigkeiten von sich gab. Welch großer Klub der FC Bayern sei. Dass sich ein Kindheitstraum erfüllt habe. Und welche Ehre es sei, wie einst Philipp Lahm die Nummer 21 tragen zu dürfen. Was man eben als Spieler für den neuen Arbeitgeber so sagt, wenn der Verein 80 Millionen Euro ausgegeben hat und man ein Jahresgehalt im zweistelligen Millionenbereich bekommen wird.

Gehaltvoller als die Vorstellung des neuen Innenverteidigers, der zu seiner Präsentation gleich Kind, Kegel und Kumpels mitbrachte, war das, was neben ihm Karl-Heinz Rummenigge zu sagen hatte. Es war ein bemerkenswerter Auftritt des Vorstandchefs, der viel über den momentanen Zustand beim besten deutschen Klub verriet.

Hernandez, Pavard - aber sonst?

Rummenigge verbrachte die meiste Zeit der Fragerunde so, wie Lucas Hernández die kommende Saison auf dem Platz: in der Defensive. Immer wieder musste sich der Klubchef für die schleppende Transferpolitik der vergangenen Wochen rechtfertigen. Gerade bei den Fans wird der Unmut immer größer, dass mit Ausnahme von Hernández und Benjamin Pavard die wirklich großen Verpflichtungen namhafter Top-Stars bislang ausgeblieben sind. Wer kommt da noch? Kommt überhaupt noch wer? Glauben die Bayern wirklich, dass der Kader mit derzeit gerade 17 Feldspielern international mithalten kann?

Wer die Fanforen und sozialen Netzwerke der vergangenen Tage und Wochen verfolgt, spürt: Die Anhänger empfinden die Transferbemühungen der Bayern als wenig befriedigend.

Rummenigge bemühte sich um Beschwichtigung. "Das Transferfenster ist bis 2. September geöffnet, wir sind in Position, es ist wichtig, dass wir Geduld haben." Dabei war es ja gerade Klub-Präsident Uli Hoeneß, der die Ungeduld schürte, als er im Februar das "größte Investitionsprogramm der Klubgeschichte" ankündigte und tönte, welche Transfers schon alle unter Dach und Fach seien. Davon ist bisher nichts zu spüren, weshalb sich Hoeneß nun immerhin auch einen öffentlichen Rüffel vom darauf angesprochenen Klubchef einfing: "Ich glaube, es ist gut, wenn wir in Zukunft etwas weniger in der Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten und Operationen sprechen. Das ist nicht hilfreich und weckt einen Erwartungshorizont, der die Ungeduld nicht kleiner werden lässt."

Rummenigge zu Neuer, Sané und Boateng

Aber was sie nun wirklich genau vorhaben, wollte Rummenigge nicht sagen. Vielleicht konnte er das auch nicht - weil die Münchner womöglich gerade noch gar keinen konkreten Plan haben. Viele Aussagen Rummenigges blieben vage. Dazu gehörte auch seine Replik auf die Aussagen von Thomas Kroth, dem Berater von Manuel Neuer, der in der "Süddeutschen Zeitung" indirekt mit einem Abschied des Kapitäns aus München drohte, sollten die Bayern den Kader nicht deutlich verbessern. Er habe "mit Manuel heute telefoniert", so Rummenigge. Die Aussagen seien "die persönliche Meinung von Thomas Kroth" gewesen. Dass Berater nicht dafür bezahlt werden, ihre persönliche Meinung in großen Tageszeitungen zu platzieren, weiß auch Rummenigge.

Ansonsten war Rummenigges Mantra an diesem Tag: abwarten. Das galt für die Gesamtsituation genau so wie für die Zukunft von Jérôme Boateng und die Personalie Leroy Sané. Das Interesse am flinken ManCity-Profi bekräftigte Rummenigge ("Es ist bekannt, dass wir noch Spieler für die Außenbahn suchen"), mehr aber auch nicht.

Es war ein Auftritt von erstaunlicher Passivität. Dazu passte ein Bild, das Rummenigge wählte, den "Domino-Effekt": Würde ein Großklub einen Top-Transfer tätigen, wäre der bunte Wechselreigen eröffnet, würden andere Topvereine nachziehen, würde ein Stein nach dem anderen umfallen. Aber warum werden nicht die Bayern aktiv und werfen den ersten Stein um? Oder haben sie sich schon zu viele Absagen eingefangen?

Keine Hoffnung

Tatsächlich räumte Rummenigge ein, dass die Bayern international an Strahlkraft eingebüßt haben. Und dass sein altes Motto ("Ein Angebot des FC Bayern lehnt keiner ab") keine Gültigkeit mehr hat: "Die Konkurrenz ist größer geworden. Der Markt ist globaler. Die Summen sind andere. Im dreistelligen Millionenbereich ist fast schon normal. Da wird die Luft dann schon sehr dünn." Das wird sie auch für den FC Bayern, falls in den kommenden Wochen nicht doch noch neue große Verpflichtungen verkündet werden können.

Gegen Ende der Runde sagte Karl-Heinz Rummenigge noch einen interessanten Satz, bezogen auf etwaige Neuzugänge. "Ich will keine Hoffnungen schüren." Das hat er mit diesem Auftritt auch gewiss nicht getan.