Sportvorstand Hasan Salihamidžić ging auf Nachfrage nicht konkret auf die Kritik in den Medien ein, betonte aber seine positive Einstellung zu den Profis. »Ich glaube an alle unsere Spieler. Die Jungs haben unsere volle Unterstützung«, sagte der 46-Jährige. Er habe Vertrauen in alle.