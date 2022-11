Der Gesundheitszustand Neuers war zuletzt immer wieder Thema gewesen, allerdings wegen einer Schulterverletzung. Neuer pausierte zuletzt, seit Anfang der Woche absolviert er wieder torwartspezifisches Training.

Rund drei Wochen vor der WM in Katar deutete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuletzt an, dass der Keeper womöglich am Wochenende in der Bundesliga bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr, TV: Sky) wieder spielen könnte. Im Anschluss würden Neuer noch das Heimspiel gegen Werder Bremen sowie das letzte Bayern-Spiel des Jahres am Samstag kommender Woche beim FC Schalke 04 bleiben, um Spielpraxis im Münchner Tor zu sammeln.