Bayern-Erfolg über Union Berlin Bibbern, bangen, zittern

Bald nach Beginn der zweiten Halbzeit hatte Manuel Neuer genug. Als der Berliner Felix Kroos eine gefährliche Hereingabe nur knapp verfehlte und der Ball ins Aus flog, stürmte Neuer aus seinem Tor und brüllte seine Vorderleute mit einem in dieser Intensität eher seltenen Tobsuchtsanfall gehörig zusammen - ein Auftritt, für den es von den Rängen Szenenapplaus gab.

Gut 40 Minuten später, als der Schiedsrichter die Partie beendete, riss Neuer die Hände nach oben, beide Fäuste fest geballt.

Zwei Szenen, in denen der Mannschaftskapitän zeigte, wie groß die Anspannung beim FC Bayern während des Spiels war. Und wie groß die Erleichterung nach dem Abpfiff. Für Euphorie bestand nach diesem 2:1-Sieg über Aufsteiger Union Berlin freilich kein Anlass. Zumindest bis zum Pokalspiel am Dienstag in Bochum brachte der Sieg etwas Ruhe - und Trainer Niko Kovac eine kurze Atempause, drei Tage zum Durchschnaufen.

Erstmals nach fünf Spielen weniger als zwei Gegentore

Der Heimerfolg lieferte aus Münchner Sicht natürlich auch positive Neuigkeiten. Diese etwa: Erstmals nach fünf Pflichtspielen kassierte man endlich wieder weniger als zwei Gegentore! Oder: Anders als in der Vorwoche in Augsburg fing man sich in der Nachspielzeit nicht noch den Ausgleich ein! Auch toll, phänomenal sogar: Mit seinem Treffer zum 2:0 schoss Robert Lewandowski in jedem der ersten neun Bundesliga-Spiele mindestens ein Tor, ein neuer Rekord, vielleicht einer für die Ewigkeit! Und obendrein: der provisorische Platz eins in der Liga, oder wie es Thomas Müller sagte: "Wir haben unser Ziel erreicht, morgen früh als Tabellenführer aufzuwachen."

Soweit die Erfolgsmeldungen.

Dass Mönchengladbach und Wolfsburg am Sonntag am Meister wieder vorbeiziehen können, ist noch zu verschmerzen. Was die Bayern weitaus nachdenklicher stimmen dürfte, ist, dass sie erneut eine erdrückende Dominanz gegen einen wacker kämpfenden, aber deutlich unterlegenen Gegner nicht in einen klaren Sieg umsetzen konnten. Auch wenn Union nach dem Anschlusstor in den verbleibenden acht Minuten inklusive Nachspielzeit keine Torchance mehr hatte: Ein Standard, ein abgefälschter Weitschuss, ein erfolgreicher Konter der Gäste, das hätte genügt, um die Bayern endgültig in die Krise zu stürzen.

"Nicht leicht, entspannt aus den Spielen zu gehen"

Gegen Piräus am Dienstag (3:2) reichte es gerade so, gegen Union auch. "Aber es waren zuletzt immer enge Spiele mit nur einem Tor Vorsprung", sagte Kovac später und beklagte: "Es ist gerade nicht leicht, entspannt aus den Spielen herauszugehen." Man konnte sein Leiden gut heraushören. Und auch seine Sehnsucht. Nach einem gemütlichen Samstagsnachmittagskick mit vier Toren Vorsprung kurz vor Schluss. Mal die letzten zehn Spielminuten lässig zurücklehnen so wie zuletzt vor fünf Wochen in der Liga beim 4:0 gegen Köln.

Thomas Müller sagte mahnend: "Wir haben zurzeit ein Händchen dafür, Spiele, in denen wir vieles gut machen, noch spannend zu gestalten. Wir brauchen jetzt Sieg um Sieg, um wieder in die Spur zu kommen und Bayern-like aufzutreten."

Deswegen reichte diese Partie auch nicht zum großen Befreiungsschlag, weder für die Bayern noch für Kovac selbst. Denn noch immer scheint es, als hätten sich die Bayern noch nicht richtig gefunden. Vieles ist nett anzuschauen, die letzte Konsequenz aber fehlt genauso wie das blinde Verständnis. Noch immer gibt es zu viele Abstimmungsprobleme, zu viele falsche Entscheidungen - und Starzugang Philippe Coutinho ist, wie auch das Spiel gegen Union offenbarte, in seiner Rolle als Regisseur noch längst nicht angekommen.

PHILIPP GUELLAND/EPA-EFE/REX Bayern-Coach Niko Kovac: "Zuletzt immer enge Spiele"

Am Tag vor dem Spiel hatte sich Kovac noch vehement gegen Kritik gewehrt. Er erklärte, es läge an den Spielern, seine Vorgaben auf dem Platz umzusetzen. Er beklagte, dass immer alles auf die Trainer geschoben werde. Und dann sagte er noch: "Ich glaube, dass der Sturm eher von draußen reingeweht wird." Was so freilich nicht stimmt, schließlich entfachte gerade Karl-Heinz Rummenigge auch intern immer wieder Gegenwind, wenn er Kovac kritisierte und in die Pflicht nahm.

Erst im Juli erklärte Rummenigge, der Trainer habe sich der Spielphilosophie des Klubs anzupassen, nicht umgekehrt. In diesem Zusammenhang sprach der Vorstandsboss vom "Bayern-System", von "spektakulärem Fußball" und sagte: "Es wird jetzt eine wichtige Aufgabe von Niko Kovac sein, diese Spielkultur mit unserer verjüngten Mannschaft weiter zu kultivieren". Spektakulär? Spielkultur? Mit Ausnahme des seltsam hohen 7:2 in Tottenham ist davon in dieser Saison noch wenig zu sehen. Kovac muss noch viel arbeiten. An sich und seiner Mannschaft.

Nach dem Pokal am Dienstag geht es in der Liga nach Frankfurt, es folgt ein Heimspiel gegen Piräus, dann der Schlager gegen Dortmund. Wieder einmal zwei richtungsweisende Wochen, in denen die Bayern dem eigenen Anspruch nach zurück in die Spur kommen müssen.

Ansonsten droht Niko Kovac vermehrt Gegenwind. Dann könnte es wieder stürmisch werden. Von drinnen.

Bayern München - Union Berlin 2:1 (1:0)

1:0 Pavard (13.)

2:0 Lewandowski (53.)

2:1 Polter (86., Foulelfmeter)

München: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Davies - Thiago - Müller, Coutinho (86. Goretzka) - Coman (65. Gnabry), Lewandowski, Perisic (76. Tolisso). - Trainer: Kovac

Union: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz - Andrich, Kroos (60. Becker) - Ingvartsen (66. Ujah), Gentner, Bülter - Andersson (66. Polter). - Trainer: Fischer

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - / Andrich (4)

Besonderes Vorkommnis: Neuer hält Handelfmeter (nach Videobeweis) von Andersson (58.)