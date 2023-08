Der FC Bayern München hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Mathys Tel in sozialen Netzwerken »aufs Schärfste« verurteilt. »Wer solche widerlich rassistischen Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern«, schrieb der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntagabend in einer Mitteilung. »Mathys, wir stehen hinter dir und du hast unsere volle Unterstützung!«