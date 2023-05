»Das Gespräch war sehr emotional«, sagte Hainer auf einer Pressekonferenz am Sonntag: »Und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen.« Es habe – anders als bei dem ebenfalls freigestellten Sportvorstand Hasan Salihamidžić – keine einvernehmliche Einigung über die Trennung gegeben. Am Rande der Meisterfeier hatte Salihamidžić seine Freistellung zwar bedauert, er sagte aber auch: »Ich möchte Teil der Bayern-Familie bleiben.«