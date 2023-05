Es werde »in absehbarer Zeit einen Sportvorstand« geben. Neben Rummenigge und »vor allem« Trainer Thomas Tuchel bringe auch Klubpatron Uli Hoeneß weiterhin sein Wissen mit ein. Bayern-Vereinschef Hainer bestätigte am Sonntag, er werde Rummenigges Aufrücken in den Aufsichtsrat am Dienstag der Gesellschafterversammlung vorschlagen.

Tuchel soll die Bayern demnach auch in der kommenden Saison trainieren. »Wir sind von Thomas Tuchel absolut überzeugt. Er ist einer der besten Trainer in Europa, das hat er auf vielen Stationen bewiesen«, betonte Hainer. Es gebe »überhaupt keine Gedanken« in Richtung einer Trennung oder eines Rücktritts von Tuchel. »Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel (im Sommer) bei uns nicht Trainer sein sollte.«