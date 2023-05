Dennoch möchte Hoeneß im Guten mit Kahn auseinandergehen. »Ich habe großen Respekt vor der Person, als Spieler hat er viel geleistet. Auch wenn er als CEO die Erwartungen nicht erfüllt hat, steht meine Tür für Oliver immer offen«, sagte er. Kahn hatte zuvor ein klärendes Gespräch mit der Vereinsspitze angekündigt. »Wir werden uns – wenn alles abgekühlt ist – zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen«, sagte der 53-Jährige der »Bild«-Zeitung.

Mit der Suche nach einem Nachfolger für den ebenfalls entlassenen Sportvorstand Hasan Salihamidžić will sich der FC Bayern indes Zeit lassen. Laut Hoeneß soll er bis spätestens Weihnachten gefunden sein. Suchen werden ihn Hoeneß, Hainer, Dreesen und der frühere Boss Karl-Heinz Rummenigge, der am Dienstag in den Aufsichtsrat einziehen soll. Der Vierer-Rat übernehme zudem in enger Absprache mit Trainer Thomas Tuchel zunächst die Kaderplanung.