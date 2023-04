Bayern stützt angefeindeten Upamecano »Der gesamte Klub steht hinter dir, Upa!«

»Es ist sehr bitter für Upa. Aber er spielt nicht ohne Grund bei uns. Er hat Topqualitäten und wir glauben an ihn«, sagte Joshua Kimmich.

Der deutsche Rekordmeister hatte am Dienstag, nur eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal, erneut eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Rodri hatte Manchester City in der 27. Minute in Führung gebracht. Upamecano hatte mit einem schweren Patzer das 0:2 durch Bernardo Silva (70.) eingeleitet. Superstürmer Erling Haaland (76.), Vorbereiter beim 2:0, traf zum 3:0 für Manchester.