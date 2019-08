+++ Fußball-Transferticker +++ Bayerns Sanches vor Wechsel nach Frankreich

GERÜCHTEKÜCHE

Sanches zieht es offenbar nach Frankreich

Nun soll der Abschied von Bayern Münchens Renato Sanches feststehen. Nach Informationen mehrerer Medien, darunter die französische Sportzeitung "L'Équipe", soll sich der deutsche Rekordmeister mit OSC Lille über einen Wechsel des Portugiesen einig sein. Die Zeitung schreibt: "Wenn Bayern nicht zu gierig ist, wird Sanches ein Lille-Spieler."

Die Ablöse soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Zuletzt hatte der 22-Jährige seine Reservistenrolle beklagt, durch die Leihe von Barcelonas Coutinho sowie die Verpflichtung von Mickaël Cuisance dürften sich Sanches' Einsatzchancen erheblich verschlechtert haben.

Sanches kam 2016 als 19-Jähriger für eine Ablöse von 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern, konnte sich aber nie einen Stammplatz erkämpfen - bei bisher 35 Bundesligaeinsätzen stand er lediglich siebenmal in der Startelf. In der Saison 2017/2018 verlieh ihn der FC Bayern an den Premier-League-Klub Swansea City - auch dort kam Sanches nur unregelmäßig zum Einsatz und hatte zudem mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen.

Schalkes Bentaleb zu Werder?

Werder Bremen und Schalke 04 haben nach übereinstimmenden Medienberichten die Verhandlungen über einen Wechsel des algerischen Nationalspielers Nabil Bentaleb aufgenommen. Die Schalker wollen den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler abgeben, die Bremer wiederum suchen einen Spieler seines Profils. Nach Berichten der "Deichstube" und des "Weser-Kurier" geht es in den Verhandlungen um ein einjähriges Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption. Bentaleb kam 2016 für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Schalke 04.

AUF DER ZIELGERADEN

Frankfurt hofft weiter auf Dost-Transfer

Trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten plant Eintracht Frankfurt, an einer Verpflichtung des niederländischen Stürmers Bas Dost von Sporting Lissabon festzuhalten. "Es ist weiterhin unsere Wunschvorstellung, und die werden wir weiter verfolgen", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner nach dem 0:1 im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Racing Straßburg.

Der Transfer des 30 Jahre alten Torjägers war ins Stocken geraten, weil Dost nach Angaben von Sporting Lissabon kurzfristig zusätzliche finanzielle Forderungen an die Portugiesen gestellt haben soll. Das Management des Profis wies diesen Vorwurf zurück.