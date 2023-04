38 / 38

Fußball: Champions League, 2019, Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur: Der Mann des Spiels war der Brasilianer Lucas Moura (l.). Das Hinspiel im Halbfinale hatte Ajax in London 1:0 gewonnen. Im Rückspiel in Amsterdam führten die Niederländer gar 2:0, ehe Moura die Führung egalisierte – und seinen Klub mit seinem dritten Treffer dann sogar in der Nachspielzeit (90.+6 Minute) ins Finale schoss (damals galt noch die Auswärtstorregel).