Nicht aufgedrängt: Weil Tuchel fast keine Zeit hat, seine Spieler kennenzulernen, vertraute er nahezu wieder der Dortmund-Aufstellung. Mit einer Ausnahme: João Cancelo ersetzte Linksverteidiger Alphonso Davies, der eine Pause verordnet bekam (nicht aus Leistungsgründen, wie Tuchel bekräftigte). Cancelo, im Winter von Manchester City ausgeliehen, gab im Pokal-Achtelfinale in Mainz sein Debüt. Dort deutete er seine große Klasse prompt an, bereitete einen Treffer vor und schien auf dem besten Weg, das Spiel der Bayern wesentlich zu prägen. Danach fand er nur noch selten den Weg in die erste Elf – und war davon zunehmend angefressen. Nun durfte er mal wieder beginnen. Vor der Ecke, die zum 1:0 führte, spielte er einen feinen Pass, hinten hielt er sich weitestgehend schadlos, immer wieder schob er von links nach innen und half im Spielaufbau. Es war eine ordentliche Leistung, mehr aber auch nicht.

Übers Breisgau nach Manchester: Am Samstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander, dann in der Bundesliga und in Freiburg. Für die Freiburger geht es um den Einzug ins internationale Geschäft, für den FC Bayern um die Verteidigung der eben eroberten Tabellenführung. Und dennoch wirft bereits das Champions-League-Spiel bei Manchester City am kommenden Dienstag seine Schatten voraus. Wie die Saison – und damit auch die Verpflichtung von Tuchel – bewertet werden wird, hängt maßgeblich von diesem Spiel ab.