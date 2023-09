Die erste Halbzeit: Der FC Bayern übernahm gleich von Beginn an das Kommando und war in den ersten 20 Minuten so komplett dominant wie lange kein Team mehr im Borussia-Park. Moment, genauer gesagt, wie seit einer Woche nicht: Auch Bayer Leverkusen, übrigens der nächste Bayern-Gegner, hatte am vorigen Wochenende ebenso einschüchternd begonnen. Eigentlich war klar, dass die unterlegenen Gladbacher nur über eine Standardsituation gefährlich werden könnten. Das passierte dann tatsächlich, zunächst mit einem Lattenkopfball durch Marvin Friedrich und in der 28. Minute durch die überraschende Führung durch Kō Itakura, beides nach Eckstößen. Die Bayern hielten lediglich mit einem Lattentreffer durch Leroy Sané dagegen. Die Borussia rettete mit Mann und Maus die Führung in die Pause, und alle Angstgegner-Statistiken wurden wieder herausgeholt.