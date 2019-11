Premiere von Bayerns Interimstrainer Hansi Flick Fliegender Wechsel

Ein paar Minuten zuvor hatte Joshua Kimmich den neuen Cheftrainer noch als "Top-Typ" bezeichnet, der immer klare Ansagen mache, da stellte es Hansi Flick auch schon unter Beweis. "Martínez wird spielen. Und auch Müller", sagte er, und schenkte sich mit einer Lässigkeit ein Glas Wasser ein, als ob er gerade auf seiner Wohnzimmercouch säße.

Genauso klar merkte er an, dass es in seinem Premierenspiel als Cheftrainer des FC Bayern München am Mittwochabend gegen Olympiakos Piräus "die eine oder andere Umstellung" geben werde (18.55 Uhr/Liveticker SPIEGEL, TV: Sky). Alles konnte Flick nicht verraten, ein bisschen Überraschung soll für den Gegner ja auch noch übrigbleiben.

Als Hansi Flick am späten Dienstagmittag das Podium im überfüllten Presseraum an der Säbener Straße betrat, da entstand ziemlich schnell der Eindruck: Der könnte hier noch öfter sitzen. Der Interims-Chefcoach im Kapuzenpulli wollte von der ersten Minute an Anpack-Mentalität ausstrahlen. Kimmich hatte eingangs noch reuig bis schuljungenhaft gesagt, die Trennung von Niko Kovac sei auch "ein stückweit das Versagen der Mannschaft" gewesen. Flick sagte dann: "Ich glaube, die Mannschaft hat verstanden, dass sie jetzt mit in der Verantwortung ist."

Sven Hoppe/dpa Hansi Flick nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Alle hatten ihre Hausaufgaben gemacht und sich perfekt ans Skript gehalten. Es war ein erster Auftritt, der durchaus als Wendepunkt funktionierte, weg von den turbulenten Tagen in der Geschäftsstelle des Rekordmeisters, hin zu den sportlichen Herausforderungen, die jetzt warten. Hie und da gelang es Flick sogar, einen Scherz einzustreuen, zum Beispiel, als er auf die Leistenprobleme von Robert Lewandowski angesprochen wurde. Flick war einst ein sehr tor-ungefährlicher Spieler, er meinte: "Wenn ich so viele Tore wie er geschossen hätte, hätte ich auch gerne Leistenprobleme gehabt." Anders gesagt: Alles nicht so schlimm.

Kurz und doch detailliert fasste der 54-Jährige noch einmal die vergangenen 48 Stunden aus seiner Sicht zusammen. "Es ging wirklich alles sehr schnell", meinte er, "ich bin am Sonntagabend mit meiner Frau Abendessen gewesen, da hat mich der Anruf von Brazzo erreicht". Übrigens würde man es sich im Verein wünschen, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht mehr mit seinem alten Spitznamen "Brazzo" versehen wird. Daran muss Flick, der früher einmal kurz versucht hatte, nicht "Hansi" genannt zu werden, noch arbeiten.

Der Abschied der Kovac-Brüder

Allmählich sickert an der Säbener Straße durch, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern wenige Stunden zuvor wirklich noch nicht davon ausgegangen waren, dass Kovac am Montag nicht mehr Trainer sein würde. Dieser Montag sei dann eine "wahnsinnige Herausforderung" gewesen, so Flick, weil er sich von den Kovac-Brüdern verabschieden musste. Am Dienstagmorgen waren die Spieler etwas früher als sonst ans Trainingsgelände gerufen worden. Niko Kovac wollte sich verabschieden. Flick war dabei. "Da haben schon einige geschluckt", erzählte dieser, denn so ein Abschied falle ja nie leicht. Er selbst habe aber ab Dienstag den Fokus voll auf das Hier und Jetzt gelegt.

Wenig später fuhr Kovac zum letzten Mal aus der Tiefgarage der Bayern-Geschäftsstelle, dann erschien Flick im hellgrauen Trainingsanzug auf dem Platz, neben ihm sein neuer Co-Trainer Hermann Gerland. Es war windig und regnerisch, nur wenige Fans kamen zu diesem Termin, der aber auch nur eine Viertelstunde für die Öffentlichkeit zugänglich war. Es war ein fliegender Trainer-Wechsel. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass sich die Bayern in einer englischen Woche befinden.

Aufstellung oder Einstellung - woran könne man jetzt in der Kürze der Zeit mehr ändern? "Beides", sagte Flick, man habe heute Vormittag ja auch schon "kurz und knackig taktische Dinge trainiert." Genauer gesagt hatten sie Situationen durchgespielt, wie man künftig Gegentore verhindern will, von denen es in den vergangenen Wochen viel zu viele gab. Ob er irgendetwas beibehalte von dem, was Kovac gemacht habe? "Ich gehe da meinen eigenen Weg", antwortete er, ohne lange zu überlegen, das mache doch jeder Trainer so. Ohne es zu sagen, meinte Flick damit natürlich: jeder Cheftrainer.

Natürlich wurde der ehemalige Bayern-Spieler auch gefragt, ob er sich vorstellen könne, nun auch einmal dauerhaft in der ersten Reihe zu stehen. Dazu blieb er zwar eine klare Ansage schuldig. Wichtig sei ihm der direkte Kontakt zu den Spielern. Dass er am Rasen stehe. Doch Chef sein, das schloss er mit keinem Wort aus.

Einen Faux-pas beging er dann drei Minuten vor dem Ende der Pressekonferenz doch noch, oder besser: seine Uhr. Flick erzählte noch einmal von Niko Kovacs Abschied von der Mannschaft. "Genau so, wie ich ihn kenne ", sagte er gerade, dann ertönte seine eigene Smartwatch: "Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe." Gelächter im Raum.

Trotz des kleinen Fettnäpfchens schien Flicks Auftreten, als ob beim FC Bayern recht bald wieder personelle Beständigkeit einkehren könnte. Jetzt fehlen nur noch die sportlichen Erfolge.