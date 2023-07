»Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere mit Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen«, sagte Messi, der in Florida angeblich 60 Millionen Dollar pro Saison verdienen soll: »Dies ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen.«