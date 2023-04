Zuletzt war spekuliert worden, dass sich Hoeneß wieder vermehrt ins Tagesgeschäft einmischen will. Öffentlich wird über eine vorzeitige Ablösung von Vorstandschef Oliver Kahn diskutiert. Aus dem Umfeld heißt es, dass es schon länger Unzufriedenheit mit dem ehemaligen Weltklassetorhüter gibt. Laut geworden ist die Debatte nach der viel kritisierten Trennung von Trainer Julian Nagelsmann und dem folgenden Aus in der Champions League gegen Manchester City. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić steht in der Kritik .