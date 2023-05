Bayern-Trainer Tuchel unter Druck »Jeder muss nehmen, was er bekommt«

Schalke, Leipzig, Köln, drei Siege und der elfte Meistertitel am Stück wäre perfekt. Egal, was Dortmund macht. Deshalb gehe es jetzt »nicht mehr darum, Minuten zu verteilen, jemanden zufrieden oder ruhigzustellen. Jeder muss nehmen, was er bekommt«, sagte Tuchel weiter.

Neuer zurück im Training

Das Paradebeispiel dafür, dass es nicht mehr um Einzelne geht, ist gerade Thomas Müller. Gegen Hertha (2:0) und Bremen (2:1) saß der Kapitän jeweils auf der Bank. Auch zu dieser Personalie äußerte sich Tuchel: »Daraus ein Karriereende abzuleiten, ist komplett übertrieben und verfehlt das Ziel weit«, sagte er. Die »Sport Bild« hatte zuletzt berichtet, dass sich Müller einen Abschied aus München vorstellen könne, er sei unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Bayern-Boss Oliver Kahn hatte das im Anschluss ausgeschlossen.