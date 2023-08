Am Donnerstagabend hatte Maccabi bereits mitgeteilt, mit dem FC Bayern eine Einigung erzielt zu haben, am Freitag absolvierte Peretz dann den Medizincheck und unterzeichnete einen Vertrag bis 2028.

»Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt – für diese Saison und für die Zukunft«, sagte Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und lobte das »große Potenzial« des jungen Keepers. Peretz sprach vom »Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Klub wie den FC Bayern spielen zu dürfen.« Er sei »hungrig auf alles, was jetzt kommt.«