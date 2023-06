Der deutsche Rekordmeister hatte sich am vorigen Wochenende von Kahn und Salihamidžić getrennt. Nachfolger von Kahn ist der bisherige Finanzchef Jan-Christian Dreesen.

Hoeneß stellt Stil und Art der Führung infrage

Hoeneß kritisierte außer dem Führungsstil die Entlassungen von Trainer Julian Nagelsmann und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Die Trennung von Tapalovic habe unnötig Unruhe in den Verein gebracht. Kritik übte er auch an der kurzen Vorbereitung nach der WM-Pause : »Ich bin überzeugt davon, dass Thomas Tuchel in der Rückrunde darunter leiden musste, dass es einigen Spielern an der Grundlagenausdauer gefehlt hat.«